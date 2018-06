Non solo Alisson e Nainggolan: anche Manolas può lasciare la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, un intermediario internazionale, che parla a nome di Manolas e avrebbe anche l'autorizzazione del club giallorosso, ha avuto colloqui con Barcellona e Real Madrid per tastare il terreno su possibili interessamenti. Ok, le faremo sapere: è stata la risposta qualificata dei dirigenti spagnoli.



Nel frattempo, avendo rinnovato il contratto con una clausola rescissoria da 36 milioni, Manolas ha conservato il diritto di decidere in quasi totale autonomia il proprio futuro. Se troverà un club disposto a stuzzicarlo, offrendo il massimo alla Roma, potrà andare via senza chiedere il permesso. Ma non è Monchi stavolta a spingere. Siamo in quella linea di mezzo, in quella fase di consultazioni da cui può uscire una proposta allettante oppure il nulla di fatto.