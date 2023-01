José Mourinho ha spiegato in conferenza stampa che Nicolò Zaniolo, già assente lo scorso weekend contro lo Spezia, non sarà a disposizione neanche contro il Napoli. Dopo questo annuncio, l'allenatore ha rivelato l'intera formazione titolare che metterà in campo al Maradona. In porta giocherà Rui Patricio, davanti a lui confermata la difesa titolare formata da Mancini, Smalling e Ibanez. Celik sarà assente per squalifica, al suo posto verrà spostato sulla destra il giovane Zalewski. A sinistra tornerà quindi titolare Spinazzola, che non gioca da titolare dalla partita di campionato contro l'Inter dello scorso primo ottobre.



DALLA CINTOLA IN SU - A centrocampo giocheranno Matic, Cristante e Pellegrini, pronto a tornare titolare dopo aver assistito dalla panchina l'ultima partita contro lo Spezia. In attacco Mourinho dovrà fare a meno di Zaniolo e Shomurodov (passato allo Spezia), giocheranno quindi titolari Abraham e Dybala.



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Abraham.