Il Galatasaray, nel comunicato con cui ha annunciato l'acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma, ha svelato anche le cifre dell'operazione, divergenti da quelle circolate nelle ultime ore: alla società giallorossa vanno 15.000.000 di euro pagabili in cinque esercizi a partire dal 15 novembre 2023; in favore della Roma, inoltre, i 20% sul plusvalore di una futura rivendita.

STIPENDIO - Novità anche per quanto riguarda le cifre del contratto che lega Zaniolo al Galatasaray per 4 stagioni e mezzo: 900.000 euro netti fino al termine della stagione, mentre dalla prossima stagione saranno 2.750.000 euro netti l'anno. Nel comunicato non vengono menzionati bonus, a Roma e giocatore, né clausola rescissoria.

COMUNICATO UFFICIALE - Il calciatore professionista Nicolò Zaniolo e la sua società AS Roma Srl hanno concordato la cessione del calciatore.

Di conseguenza, una tassa di trasferimento finale di 15.000.000 di euro sarà pagata all'ex club del calciatore in rate uguali distribuite su 5 stagioni, a partire dal 15 novembre 2023.

Nel caso in cui il giocatore venga ceduto ad altra società in futuro, il 20% dell'utile della quota di trasferimento finale sarà versato all'AS Roma Srl.

Con il calciatore è stato firmato un contratto per 4,5 stagioni, a partire dalla stagione 2022-2023.

Di conseguenza, il nostro calciatore riceverà uno stipendio netto di 900.000 EUR per la stagione 2022-2023 e uno stagionale netto di 2.750.000 EUR per le altre stagioni.

Inoltre, è stato raggiunto un accordo con AS Roma Srl per organizzare una gara propedeutica nel 2023, il cui ricavato sarà interamente devoluto ai terremotati.

Viene annunciato al pubblico con rispetto.