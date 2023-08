Grande entusiasmo a Roma per l'arrivo di Romelu Lukaku, che in queste ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per una stagione. Tutto pronto quindi per il debutto, che potrebbe arrivare o venerdì contro il Milan o dopo la sosta, domenica 17 quando la squadra di Mourinho ospiterà l'Empoli.