Roma, quanti dubbi verso Lecce: Dybala, Baldanzi, N'Dicka, Spinazzola, Paredes

(ore 18:00). La preparazione della sfida contro i salentini sta risultando più complicata del previsto, a causa dei tanti problemi fisici accusati da diversi giallorossi in questa pausa per gli impegni delle Nazionali. Proviamo a vederli caso per caso, con le reali possibilità di ognuno di essere impiegato nel match di Pasquetta.- L'argentino, alle prese con una piccola lesione all'adduttore lungo della coscia destra, sta lavorando per rientrare tra i convocati. Non si è ancora allenato in gruppo, ma dovrebbe farlo proprio a ridosso della gara. Qualora fosse disponibile, sarebbe certo il suo impiego dal 1'. Le sensazioni sono positive.

- Cristante, Bove e N'dicka sono pienamente recuperati e si sono allenati in gruppo già mercoledì. Cristante è sicuro di una maglia da titolare. Gli altri due sembrano destinati alla panchina. La coppia titolare in difesa dovrebbe essere Llorente-Mancini.- Pare abbia avuto un piccolo fastidio muscolare, ma con il Costa Rica ha comunque giocato, subentrando dalla panchina. Giocherà in mezzo al centrocampo completato da Cristante e Aouar (Pellegrini è squalificato).- Da valutare Leonardo Spinazzola. Al momento è più verso il forfait che verso il recupero. E in ogni caso il titolare a sinistra a Lecce dovrebbe essere Angelino. Sicuramente out Kristensen.

- Niente di grave in Under 21. Si è fermato in tempo. Esami clinici ok, già rientrato in gruppo e disponibile. Se Dybala non recupera può ambire anche a una maglia dal 1'. Altrimenti verrà utilizzato a gara in corso.- Assenza certa nella sfida contro il Lecce. Gli esami chiariranno bene l’entità dell’infortunio, che potrebbe tenerlo ai box diverse settimane. Non pare una cosa lieve.- Questa la probabile formazione della Roma contro il Lecce (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Aouar, Paredes, Cristante; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.