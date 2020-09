Cengiz Under è a un passo dal trasferimento al Leicester. Il turco nell’estate 2017 era stato pagato 14,25 milioni di euro dalla Roma, che lo aveva acquistato dall’Istanbul Basaksehir. L'esterno è pronto a trasferirsi in Inghilterra per 28 milioni complessivi (3 il prestito oneroso, 25 l'obbligo di riscatto).