Gennaio promette di essere il mese della svolta per la Roma. Calciomercato e non solo: la società giallorossa attende importanti novità riguardo al cambio di proprietà e al progetto stadio. I tempi però sembrano destinati ad allungarsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento la sindaca Raggi è impegnata con la futura discarica di Roma e questo potrebbe rallentare e non poco l’iter legato alla realizzazione dello stadio. Per quanto riguarda invece Friedkin, la due diligence legale sembra richiedere più tempo del previsto. Il magnate americano però vorrebbe che tutto fosse pronto entro il 26 gennaio.