Criticato, chiacchierato, ora la Roma se lo gode. Tammy Abraham è stata la scommessa del club giallorosso, preso in estate con l’investimento più oneroso di sempre per la società. Al Chelsea 40 milioni di euro più bonus, una cifra già così molto importante. La stagione del centravanti inglese è stato un continuo di alti e bassi, ma alla fine a parlare sono i numeri. Positivi, tutti. Abraham è una delle certezze della Roma, un insostituibile per Mourinho.



Contro l’Atalanta è arrivato per l’inglese il gol numero 20 in stagione. Abraham sembra completamente inserito nella realtà giallorossa. Non perde occasione per raccontarsi come felice e soddisfatto in Italia: “Sto dando tutto per questo club. Ero in un momento non buono della mia carriera, la Roma mi ha tirato su dandomi fiducia. Ora sono felice di ripagare questo club. Amo i tifosi”.



Ripagare l’investimento del club. Su cui arrivano importanti novità. Leggendo il bilancio si vede come, in una sezione dello stesso, c’è una tabella in cui vengono descritte le condizioni presenti nel contratto di cessione del giocatore dal Chelsea alla Roma, che fanno scattare eventuali bonus. Una di queste condizioni è la permanenza in giallorosso: ogni sei mesi sono 400mila euro che la Roma paga alla società inglese. Non poco, una responsabilità in più per il centravanti inglese.