Moise Kean vuole tornare in Italia e la Roma sta provando a sfruttare i buoni rapporti con Raiola per arrivare a una soluzione vantaggiosa già a gennaio. Il tecnico dell'Everton Marco Silva non lo sta utilizzando come sognava l'azzurrino e per questo motivo la rottura sembra inevitabile. Ovviamente gli inglesi non vogliono perdere l'investimento da 27,5 milioni effettuato in estate, ma con un prestito con obbligo di riscatto l'accordo potrebbe essere raggiunto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport