. Il mega agente ha stretto, infatti, un legame forte con la dirigenza giallorossa. A testimoniarlo gli affari Manolas, Emanuelson, Kluivert, Luca Pellegrini e Mkhitaryan. E altri assistiti di Mino potrebbero trasferirsi nella capitale a breve. La lista degli affari in ballo tra l’agente e il ds romanistaè lunga.. A trent’anni il centrocampista vuole cambiare aria anche perché tra infortuni e scelte tecniche in rossonero ha giocato solo 28 partite nelle ultime due stagioni. La concorrenza è alta visto che sma proprio i buoni rapporti con Raiola potrebbero mettere la Roma in pole. Poi c’è. Il 20enne ex Juve non ha trovato fortuna all’Everton e ha perso di nuovo il posto da titolare nonostante l’arrivo di Ancelotti. L’attaccante ha voglia di tornare in Italia e giocarsi le chance per l’Europeo. Fare coppia con Zaniolo sarebbe una mossa importante anche dal punto di vista mediatico e commerciale. Raiola e la Roma sono al lavoro, maDa anni il mercato olandese ha visto Raiola sugli scudi: da Lozano a De Ligt passando per Kluivert. Tra i “nuovi” spunta, l’astro nascente del centrocampo dell’che a Mino ricorda tanto Pogba. Il ragazzo non ha nemmeno 18 anni e costa già 10 milioni. Raiola vorrebbe portarlo a Roma come trampolino per i top club tra qualche stagione. Un altro profilo sul quale la Roma sta lavorando da tempo è quello di, 28 anni, ala offensiva che sta facendo le fortune del. La mossa di Mino - che ha portato l’armeno a Roma proprio sul filo di lana del mercato estivo - è quella di prolungare il prestito di un’altra stagione stabilendo da subito una cifra per il diritto di riscatto.