Ralf Rangnick rischia di far cambiare obbiettivo di mercato alla Roma. L'arrivo di Diogo Dalot dal Manchester United sembrava cosa fatta ma la situazione per il terzino portoghese potrebbe cambiare, a riportarlo è Sport Witness. Il 22enne, che lo scorso anno era in prestito al Milan, è stato preferito da titolare nelle ultime partite ad Aaron Wan-Bissaka prima da Carrick e poi Rangnick questo porterebbe a pensare che il ragazzo potrebbe rimanere all'Old Trafford il ché farebbe sfumare l'accordo con la squadra allenata da Mourinho.