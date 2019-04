Claudio Ranieri in poche settimane di Roma ha trovato una situazione assai peggiore di come la potesse immaginare. Preparare la partita contro la Fiorentina diventa complicato. Ieri l’allenatore ha parlato poco alla squadra, ma il senso del suo discorso è stato analogo a quello di altre volte: avete qualità, ma dovete dimostrare di saperle tirare fuori e di fare gruppo, altrimenti non si va lontano. La difficoltà dell’attuale situazione, poi, gli ha imposto anche una riflessione sul futuro, che difficilmente sarà ancora a Trigoria, anche perché Ranieri ha sempre voglia di allenare, scrive La Gazzetta dello Sport