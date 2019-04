Claudio Ranieri, allenatore della Roma, parla a DAZN dopo la vittoria sulla Samp: "Questa è una mentalità che deve avere ogni squadra, quella di aiutarsi l'uno con l'altro. Difficile pressare la Samp, piena di qualità, ma oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Kluivert? Buona partita. Anche Pellegrini ha fatto un'ottima partita, poi volevamo vincerla, un punto non andava bene a nessuno. Vedere Schick in condizione, ho voluto lasciarlo in campo. E finalmente ha lavorato bene in coppia con Dzeko".



SQUADRA COMPATTA - "Siamo venuti qua per vincere, ma conoscendo la nostra storia avevo chiesto soprattutto di stare compatti per andare in verticale appena riconquistavamo la palla".



SU DE ROSSI - "Daniele è l'anima di questa squadra, è capitano, è l'uomo che si gasa e gasa i suoi compagni. E' un leader e un condottiero, ho bisogno di un giocatore così, è importante per me, per la Roma, per tutti".



GRUPPO - "Mi piacciono gli esterni larghi col pallone e stretti senza palla, voglio mandare gli avversari sull'esterno. Oggi hanno corso tutti tanto, dagli esterni ai difensori".



SU ZANIOLO - "Deve migliorare, a solo 19 anni. Ma è un ragazzo umile, volenteroso e ascolta. E questo è importante.