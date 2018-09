Claudio Ranieri, ex allenatore di Nantes, Leicester, Roma, Inter e Juve, parla a Radio Anch'io Lo Sport del momento giallorosso: "Se arrivasse una chiamata della società? Sono un tifoso, la Roma è nel mio cuore, ma spero che Di Francesco possa continuare a fare il suo lavoro. Un consiglio a Di Francesco? Solo di non ascoltare nulla e lavorare tantissimo nella testa dei giocatori, che vengono condizionati dall'ambiente. Sta a loro trovare la forza di reagire. Ci sono tanti giovani, ma devono avere il tempo di maturare. E forse non tutti sono da Roma. Nella Capitale il tifo è viscerale, invece ai sostenitori giallorossi dico di stare vicino alla squadra per aiutarla a superare questo momento".



SU TOTTI - ""Non so quanto abbia voluto smettere e quanto lo abbiano portato a questa decisione. Ma ormai lui è il passato, non possiamo continuare a vivere di ricordi. Il calcio va avanti".