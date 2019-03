Claudio Ranieri, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Empoli: "Tranquillo? Tranquillo no, ma concentrato e positivo. Era una partita difficile, senza giocatori importanti. La squadra è rimasta compatta anche in 10. Il primo gol dell’Empoli non l’ho capito, non ho visto se c’è stato il blocco. Del gol annullato ero sicuro. Grazie ai tifosi che nel momento difficile ci sono stati vicino. Più qualità? No, era una squadra che stava vincendo, nervosa. Viene da situazioni negative. Ho detto alla squadra, avete preso più gol in uscite quindi fatelo solo quando siete sicuri".



SU ZANIOLO - "Si era indurito, avevo scelto lui per non rischiare troppo Perotti tornato da poco. Aveva fatto un tempo con la Lazio e tutto Oporto e non volevo rischiarlo. Non dovrebbe essere nulla di grave. Più attaccanti? Sono arrivato tre giorni fa, ho fatto solo un allenamento con loro e solo con i ragazzi della Primavera. Fatemi testare i pezzi da 90 e vi farò sapere". SU FLORENZI - "È un ragazzo che ha carattere, ha giocato anche con un problemino al ginocchio ma mi ha detto “ci voglio essere”. L’espulsione non la capisco, ha fatto di tutto per fermarsi. È stato troppo severo".



SU SCHICK - "Chi mi ha sorpreso? Per quello che ho sentito dire, Schick è un giocatore che ha tutto, dribbling, gol… Gli ho detto che se avrebbe fatto vedere ciò che ha fatto ad Oporto sarebbe stato uno dei miei uomini. Può migliorare, ma devono farlo tutti".