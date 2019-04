Alla vigilia di Sampdoria-Roma Ranieri è tornato a parlare in conferenza stampa



Le condizioni di Santon, Perotti, Pastore, El Shaarawy e Florenzi?

Santon farà oggi l’ecografia, ho paura sia qualcosa d’importante. Perotti non disponibile domani, credo torni nella prossima. El Shaarawy recuperato e starà con me. Pastore ancora no, Florenzi rientra la prossima settimana.





Fattori positivi dopo il match con la Fiorentina?

Capisco che il punto possa sembrare non sufficiente, ma per come era la situazione ha fatto capire ai ragazzi che ci sono. Aver rimontato due volte vuol dire che stanno facendo un grosso lavoro mentale.



Le motivazione extra di Schick sono considerazioni che farà?

Certamente, prenderò in esame questo fattore.



De Rossi è pronto?

I 90 minuti a disposizione non ce li ha. Voleva esserci anche mercoledì, non molla mai. Under può partire dal primo minuto?

Sta lavorando bene, non ha i 90 minuti e quindi valuterò tra stasera e domani.



Zaniolo sarà un punto fermo in futuro?

Per quanto riguarda le dichiarazioni, ha detto più volte che vuole restare a Roma. Ha un contratto fino al 2023, la Roma non vuole venderlo e lui non vuole andare via. Arriviamo a luglio così che possa fare un altro anno di contratto. Adesso non è possibile per legge.



Il portiere è ancora in dubbio?

Mirante ha fatto bene, penso di confermarlo così da non scontentare nessuno. Io sono restio a cambiare, Olsen ha la mia considerazione.



Sul mugugno di Kluivert?

Ho fatto un errore, dovevo togliere Perotti. Di Kluivert sono contento. Non è facile uscire dalla casa madre e venire a Roma. Mercoledì ha fatto due assist, è una cosa importante. Ha un’accelerazione devastante. Lui e Under saranno utili da qui alla fine.