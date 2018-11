Christian Panucci, ex difensore di Roma e Real Madrid, parla a Goal.com della sfida Champions tra le due squadre del suo passato: "Madrid è Madrid, ho molti amici lì, la porto nel cuore. Quello che ho vinto al Real, il modo in cui mi hanno trattato… A Roma ho giocato 8 anni ed è stato importante anche lì. Pronostico? Zero a Zero… Vorrei che fosse una bella partita e che venga apprezzata. Ho il cuore diviso e preferisco non dire nulla, perché se mi sbilancio ho sempre qualcosa da perdere!".