Lorenzo Pellegrini ha recuperato dall'infortunio ed è stato convocato da José Mourinho per la sfida col Torino. Il capitano si era infortunato durante il derby e gli esami avevano evidenziato una lesione al flessore. Il 2022 sembrava essere finito per il centrocampista che invece ha recuperato ed è in panchina. Il numero 7 non ha il pensiero del Mondiale e in caso di bisogno potrebbe anche rischiare. Non è tra i convocati Karsdorp.