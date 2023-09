Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

"Essere qui è eccitante, il meglio deve ancora venire. L’infortunio è alle spalle e voglio fare del mio meglio per la squadra”. É unraggiante quello che ha commentato il suo primo gol con la maglia della Roma nel 7-0 inflitto al malcapitato Empoli. Un gol bello e importante perché ha messo la partita in discesa perche ha esultato con particolare enfasi alla rete del suo pupillo. Perché proprio lo Special One ehanno lavorato con forza a un trasferimento non certo semplice dal Psg.Renato Sanches quando ha ricevuto la chiamata di Mourinho non ha avuto dubbi:che aveva ricevuto un paio di richieste da club turchi e francesi. Rilanciarsi in quell’Italia che aveva sfiorato solo 12 mesi prima con il corteggiamento serrato del Milan rappresentava l’opzione più intrigante.Qualora il forte centrocampista portoghese dovesse disputare il 60% delle partite con i giallorossi allora scatterebbe l’acquisizione a titolo definitivo per altri 15 milioni. Un’operazione molto intelligente dal punto di vista tecnico ed economico, Renato vuole mettersi alle spalle gli infortuni e fare grande la Roma. Per la felicità di Mourinho che stravede per le sue qualità.