Roma, Renato Sanches torna per dire addio? C'è una deadline

L’esperienza dicon la maglia dellaè stata sin qui tutt’altro che memorabile e, nonostante il calciomercato invernale in Italia sia andato in archivio lo scorso 1° febbraio,, dove il gong è previsto per venerdì 9 febbraio e non è certamente un caso che i principali rumors attorno al giocatore di proprietà del Paris Saint-Germain conducano ad Istanbul e al Besiktas.- L’allenatore della Romacontro il Bologna, in cui collezionò 19 minuti prima di incorrere nell’ennesimo guaio muscolare che ha fortemente limitato il suo impiego pure in questa stagione.(con un gol all’attivo) e 4 in Europa League, per un totale di 227 minuti.di Claudio Ranieri difficilmente il portoghese avrà da subito una chance da titolare dopo una lunga inattività ed una serie prolungata di infortuni, mapsicofisica. In attesa di comprendere se dal mercato arriveranno quelle novità che nelle prime settimane dello scorso gennaio non si erano concretizzate.Traguardi con pochissime opportunità di essere raggiunti e che aumentano i rimpianti per l’investimento su un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, che pesano al lordo per 5,6 grazie ai benefici usufruiti dal Decreto Crescita ora andato in soffitta. E le chance rischiano di crollare ulteriormente se le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia dovessero trovare riscontro:, a cui è legato fino a giugno 2027.