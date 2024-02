Roma-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Roma-Cagliari (lunedì 5 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo di campionato che chiude la 23esima giornata di Serie A, la quarta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - De Rossi perde per squalifica Paredes, che si aggiunge agli altri indisponibili Abraham, Azmoun, Ndicka, Renato Sanches, Smalling e Spinazzola. Dall'altra parte il grande ex di turno Ranieri deve ancora fare a meno di Luvumbo, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov e Sulemana.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.



CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Jankto; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri.