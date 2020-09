Durantela telenovela di mercato tra Roma, Napoli e Juventus per il passaggio in giallorosso di Milik, con il conseguente trasferimento di Dzeko a Torino, un paio di intermediari avevano proposto Alexander Lacazette, centravanti dell’Arsenal, ai giallorossi. Stando a quanto riporta il giornalista Matteo De Santis de La Stampa, il presidente della Roma Dan Friedkin dopo attenta valutazione dei costi dell’operazione (tra ingaggio e quanto avrebbe chiesto ai Gunners), non ha dato via libera alla trattativa.