La Roma aveva sondato con forza il profilo di Alexandre Lacazette nella passata sessione di calciomercato. La conferma è arrivata direttamente dal portale The Athletic UK, che ha oggi rilanciato la notizia secondo cui il club giallorosso avrebbe formulato un’offerta sostanziosa all’Arsenal per l’attaccante francese, attualmente in un momento di difficoltà dopo il buon avvio di stagione. I Gunners avrebbero tuttavia rispedito al mittente le proposta, giudicata troppo bassa rispetto alla valutazione del club londinese per il giocatore. Il nome di Lacazette era stato sondato in quel di Trigoria in caso di partenza di Edin Dzeko, poi rimasto in giallorosso.