L'edizione odierna de La Repubblica spiega che il patron giallorosso Dan Friedkin ha deciso di fare una sterzata importante rispetto al passato e, di conseguenza, anche su Maurizio Sarri. Con il tecnico la proprietà non aveva mai parlato in modo diretto ma lo aveva fatto col suo agente, Fali Ramadani, che il giornale definisce 'sorpreso come da una nevicata a Ferragosto'. Però la proprietà ha deciso di accelerare subito per Josè Mourinho, spingendo di fatto anche la squadra a dimostrare chi vuol restare e chi no a 5 giornate dal termine della stagione per agevolare il lavoro del portoghese in vista del suo arrivo.