Il mercato di gennaio ha restituito a Fonseca una Roma non rinforzata, anche se sono arrivati tre giovani che saranno utili in prospettiva. L'allenatore avrebbe avuto bisogno di un giocatore più pronto per sostituire Zaniolo, il miglior elemento della rosa. Come si legge sul Corriere dello Sport, gli piacevano Shakiri del Liverpool o Pedro del Chelsea, ma i club inglesi hanno respinto le offerte della Roma. Petrachi ha fatto un tentativo, ma ha trovato le porte chiuse. Così si è passati da Politano a Perez e non è la stessa cosa. Infatti il Napoli (anche con Politano) e l’Inter si sono rinforzati con giocatori da poter inserire subito in squadra, mentre la Roma dovrà far crescere i giovani arrivati a gennaio.