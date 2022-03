Alla Roma, almeno per ora, Bryan Reynolds non ha lasciato particolari tracce, motivo per cui nell'ultima sessione di mercato il terzino ha provato a dare una sterzata trasferendosi in prestito al Kortrijk. Con i belgi lo statunitense ha giocato le ultime 4 partite da titolare. «L’ambientamento - le sue parole a Het Nieuwsblad - è stato veloce, ma se non giochi da un anno perdi la fiducia, perdi il ritmo del gioco. Sono rimasto davvero sorpreso dalla mia prima partita. Non mi sarei mai aspettato di poter giocare subito a questo livello dopo un periodo così lungo di inattività». Ancora sulla sua esperienza in giallorosso: «Roma è una metropoli, con molte distrazioni. Per un giovane giocatore come me una città come Kortrijk è migliore. Devo solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera. Le persone parlano anche più inglese qui, quindi per me è più facile. Il mio sogno? La Premier League, voglio misurarmi con i migliori al mondo nella più grande competizione. Ho molti passi da fare ma sono paziente per affrontare il processo di crescita».