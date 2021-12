L'avventura di Bryan Reynolds alla Roma non decolla. L'esterno americano potrebbe lasciare i giallorossi già nel mercato di gennaio e intanto è tornato negli Stati Uniti per uno stage con la nazionale concordato con la società. Lo fa sapere Sky Sport, secondo il quale la scelta di aggregarsi all'Usa potrebbe essere una vetrina per giocare e attirare l'attenzione di qualche club.