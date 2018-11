l bomber che non ti aspetti, capace di mandare in delirio un intero popolo: da ieriTin Jedvaj è a tutti gli effetti questo per la Croazia, tornata in corsa per una insperata qualificazione alla Final Four di Nations League dopo il 3-2 rifilato alla Spagna a Zagabria arrivato proprio grazie a una doppietta dell'ex romanista. Prima con un colpo di testa sfruttando un delizioso assist di Modric, poi con un movimento da attaccante a tempo praticamente scaduto, ribadendo in rete dopo una respinta di De Gea. Jedvaj, oggi al Leverkusen, nella stagione 2013/2014 costò 5 milioni di euro alla Roma. Una scommessa dell'allora direttore sportivo Walter Sabatini, rivelatasi però non vincente: in giallorosso colleziona appena due presenze, senza convincere Rudi Garcia che dà l'ok per la cessione dopo soli dodici mesi.