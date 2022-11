Ebrima Darboe ha ricominciato a correre da tre giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio rimediato durante la preparazione estiva. Per rivederlo in gruppo bisognerà aspettare probabilmente ancora un mese. Ma il recupero procede bene. Peraltro Darboe ha anche un altro motivo per sorridere: il fratellino Balagie (classe 2008) ha esordito lo scorso weekend con la maglia della Roma, nella categoria Under 15.