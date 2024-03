Roma, riecco Mourinho: 'Conquistate due finali per un club che non ne ha fatte molte. Il mio futuro...'

e avviava una cavalcata vincente che si sarebbe conclusa col successo sul Monaco nella finale di Gelsenkirchen.scorso 16 gennaio - dopo una sconfitta per 3-1 per mano del Milan - e l’avvento sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi. Dopo la comparsata per la finale della coppa nazionale tra Zamalek e Al Ahly a Riyad, il tecnico portogheseIntercettato dai colleghi di Sky Sports, Mourinho ha parlato così del suo attuale momento e delle prospettive per il futuro: “”.- Il nome di Mourinho è stato accostato ripetutamente a club della Saudi Pro League nell’immediatezza della conclusione della sua esperienza alla guida della Roma, in particolare all’Al-Shabab guidato dal connazionale Vitor Pereira. Lo Special One, sempre a Sky Sports,Non è stato semplice. Ora attendo la chiamata giusta”.