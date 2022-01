La Roma pesca sul mercato inglese. Nel mirino ci sono il terzino destro Maitland-Niles dell'Arsenal e il centrocampista Ndombelé del Tottenham. In alternativa a quest'ultimo ci sono due calciatori in scadenza di contratto a giugno: Grillitsch dell'Hoffenheim e Kamara del Marsiglia. Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, se non arriva il primo i giallorossi sono pronti a virare su Almamy Touré dell'Eintracht Francoforte. In uscita c'è Reynolds, che piace al Bruges e all'Anderlecht in Belgio.