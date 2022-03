In casa Roma gli occhi sono puntati su Nicolò Zaniolo, osservato speciale della dirigenza giallorossa ma anche di altri club. In Italia c'è sempre la Juventus alla finestra, il giocatore vuole un ingaggio migliore ma il rinnovo è ancora in stand by. Non è escluso che il classe '99 - contratto in scadenza nel 2024 - possa partire in estate: oltre alla Juve, piace anche al Tottenham e ad altri club di Premier.