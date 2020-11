Nessun tampone per Edin Dzeko. Il responso del primo dei due test in programma era atteso a breve, invece il bosniaco non si sottoporrà al tampone nella giornata di oggi. Attesa prolungata, dunque, per il numero 9 della Roma, in quarantena dallo scorso 6 novembre dopo il riscontro della positività al coronavirus. L’attaccante, dovrebbe effettuare il test domani.