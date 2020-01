Tante idee, in attesa dell'affondo definitivo. La Roma cerca con urgenza un esterno offensivo per sopperire al grave infortunio di Nicolò Zaniolo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi si vede impegnato su più tavoli. In cima alla lista delle preferenze resta l'interista Matteo Politano, che non si è arreso nemmeno di fronte al naufragio della trattativa che aveva in oggetto uno scambio con Spinazzola. Molto dipenderà dalla capacità di Marotta e Petrachi di appianare le divergenze delle ultime ore, ma nel frattempo la Roma registra un'apertura importante sul fronte Shaqiri, ad oggi la prima alternativa all'ex Sassuolo.



RISALE SHAQIRI - Dopo le resistenze mostrate nei giorni scorsi, il Liverpool sta rivedendo la sua posizione di partenza e sta valutando l'idea di concedere ai giallorossi il prestito, con diritto di riscatto, dello svizzero classe '91. Sotto contratto fino a giugno 2023, l'ex Bayern Monaco e Inter continua a trovare pochissimo spazio agli ordini di Jurgen Klopp, che gli ha concesso appena 256 minuti in tutte le competizioni da inizio stagione. Eppure, proprio il tecnico tedesco, in assenza di un sostituto dal mercato, è l'ultimo ostacolo da superare per arrivare a Shaqiri, col Liverpool che si esprimerà in maniera definitiva entro un paio di giorni.



CONTATTO PER BERNA - Lo stesso lasso di tempo che la Roma si è preso per fornire un responso alla Real Sociedad e all'entourage di Adnan Januzaj, attaccante esterno ma anche trequartista classe '95, utilizzato solo in 5 occasioni come titolare in campionato. Anche per il belga vale la formula di Shaqiri, quella del prestito gratuito con diritto di riscatto. Petrachi mantiene in piedi questa opzione, ma la pone in secondo piano rispetto a tutti i nomi attualmente al vaglio, fra i quali ne spunta uno tanto suggestivo quanto complicato. In occasione del match di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus, ci sarà un contatto per Federico Bernardeschi. L'attaccante carrarino ha perso spazio nelle ultime settimane e la Roma vorrebbe restituirgli protagonismo impiegandolo da esterno, nella medesima posizione in cui il ct Mancini lo vede e lo impiega in Nazionale. Un dettaglio tutt'altro che di poco conto complica la situazione, l'ingaggio da 4 milioni netti a stagione fino al 2022.