Bernard Duarte è la nuova possibilità per l’attacco della Roma. Il giocatore brasiliano, ventotto anni, di proprietà dell’Everton non riesce a trovare spazio nella squadra inglese ed è riuscito a collezionare in questa stagione solo nove presenze, con due gol e un assist. Quattro in Premier. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e, in caso di cessione in prestito di Carles Perez a gennaio, la Roma potrebbe tentare di regalarlo a Fonseca che già in estate lo aveva richiesto e che lo ha allenato allo Shakthar.