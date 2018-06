L’ipotesi Sebastian Driussi alla Roma sembra non essere tramontata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante argentino dello Zenit sembra essere ancora un obiettivo dei giallorossi dopo i corteggiamenti della scorsa sessione di mercato. Driussi, arrivato in Russia dal River Plate a luglio, ha collezionato 19 presenze in campionato segnando solo 3 gol. E’ un attaccante molto duttile. Nasce punta centrale ma può giocare anche esterno in un tridente offensivo e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Il suo acquisto potrebbe anche essere agevolato dalla mancata qualificazione in Champions da parte dello Zenit.