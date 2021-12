Davide Frattesi dalla Roma non sarebbe mai andato via e alla Roma sarebbe tornato volentieri. Il 13 luglio 2017 viene acquistato dal Sassuolo per 5 milioni di euro e ceduto subito in prestito prima all'Ascoli e poi al Monza. Quest'anno l'esplosione in serie A e tanti rimpianti per la Roma che poteva sfruttare la recompra fino a un anno e mezzo fa. Oggi i giallorossi vantano una cifra importante sulla futura rivendita, si parla di almeno il 30% che farebbe comodo a Tiago Pinto. Ma attenzione perché proprio sfruttando questo particolare la Roma potrebbe tornare in pole per il suo gioiello.