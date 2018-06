Javier Pastore è a un passo dal West Ham, ma la Roma tenta lo sgarbo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il Flaco, in uscita dal PSG, è tornato nei pensieri dei giallorossi; ma c'è un piccolo problema: l'ingaggio. Se per il cartellino bastano 20 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2019, lo stipendio è fissato a 6 milioni. Nessuno alla Roma prende quei soldi.