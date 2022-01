La Roma ci aveva provato già sul gong dell'ultimo mercato estivo come aveva riportato in anteprima calciomercato.com . Ora Pinto ci riprova viste le difficoltà ad arrivare aE' Sergio Oliveira il nome nuovo nella corsa al centrocampista richiesto da mesi da Mourinho come conferma il portale portoghese maisfutebol.pt. ​Roma e Porto hanno iniziato i primi colloqui per il classe '92 (in scadenza nel 2025) che controva poco spazio ormai e che incarna l'identikit di regista esperto che vorrebbe lo Special One.Il club giallorosso lo vorrebbero insui 15 milioni. Il portoghese, della scuderia di, aveva iniziato a seguire su Instagram il profilo della Roma e quello di Lorenzo Pellegrini proprio ad agosto quando fu fatto un tentativo con poche chance. Oggi, viste le poche presenze stagionali (7 dal primo minuto tra Champions e campionato), il tentativo potrebbe andar a buon fine. Si tratterebbe di un rinforzo di esperienza per il centrocampo di Mou che a breve potrebbe salutare anche