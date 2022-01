La rivoluzione a centrocampo è appena iniziata, anzi deve ancora iniziare in attesa dell'arrivo del Kamara di turno. Ma anche in estate la mediana sarà il reparto più interessato al cambiamento. Secondo il portale spagnolo elnacional.cat nel mirino di Tiago Pinto in vista di giugno c'è anche il centrocampista del Liverpool Naby Keita, pagato 60milioni di euro dal Lipsia nel 2018, ma che non sta convincendo il tecnico degli inglesi Klopp. Tra le pretendenti ci sarebbero Barcellona, Bayern Monaco, West Ham, Milan e Roma. La valutazione del cartellino del ventiseienne è di circa 30 milioni ma vista la scadenza nel 2023 si potrebbe prendere a meno. E' uno di quei profili perfetti per Mourinho che continua a considerare la Premier League il miglior campionato dal quale ricavare affari.