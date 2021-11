Sono 9 i potenziali epurati da José Mouirnho che già a gennaio spera che la sua Roma possa essere rivoluzionata. A partire da Kumbulla e Borja Mayoral, passando per Diawara e Villar a cui si aggiungono i giovani Calafiori e Riccardi e gli esuberi Santon, Fazio e Reynolds, in 9 in giallorosso hanno la valigia pronta.