Ancora due tasselli, forse uno se non parte Schick. Poi la rosa di Fonseca sarà pronta per l’inizio della prima stagione post Totti e De Rossi. La pedina più importante riguarda il ruolo di difensore centrale che sembra aver trovato il nome giusto: Daniele Rugani. Ennesimo colpo italiano per Petrachi dopo Mancini, Zappacosta e Spinazzola. Il difensore della Juventus non convinceva tutti a Trigoria, ma vista l’impossibilità di arrivare ad Alderweireld e Lovren si è deciso a investire su una coppia tutta azzurra che potranno contare comunque sull’esperienza di Fazio e Juan Jesus.



CIFRE E ARRIVO - L’affare sarà definitivo entro sabato dopo l’ultimo colloquio di ieri tra Petrachi e Paratici. Rugani arriverà in prestito, ma è da limare la formula del riscatto. La Juve spinge per due soluzioni: prestito gratuito e obbligo di riscatto a 25 milioni oppure prestito oneroso a 5 milioni con diritto fissato a 20. La Roma vorrebbe il prestito secco con diritto a poco più di 25. Dettagli che saranno risolti nelle prossime ore. Nell’affare può rientrare il baby Riccardi che piace molto a Sarri anche se da Trigoria smentiscono. Il difensore ha detto subito sì anche perché alla Juventus è praticamente la quinta scelta di Sarri in una difesa rinforzata da De Ligt e Demiral. In giallorosso guadagnerà la stessa cifra percepita alla Juve: 2,5 milioni più bonus. L’obiettivo è farlo sbarcare nella capitale prima di Roma-Genoa di domenica sera, ma le visite mediche potrebbero svolgersi lunedì. Rugani potrebbe essere a disposizione di Fonseca quindi a partire dal derby del 1° settembre