Rui Patricio, portiere della Roma, parla a Sky Sport dopo il netto 4-0 al Bodo/Glimt in Conference League: "Avevamo fiducia nei nostri mezzi per fare una prestazione del genere, siamo stati molto bravi a livello tattico, ci tenevamo in particolare per i nostri tifosi".



STAGIONE ROMA ALTALENANTE - "Il nostro obiettivo è sempre avere un livello altissimo ed è per questo che lavoriamo. Non sempre ci riusciamo, ma l'obiettivo è mantenere questa mentalità. Ora dobbiamo continuare con questo spirito".



LEICESTER - "E' un'ottima squadra, abituata a giocare in Europa. Sarà una sfida dura, ma è una semifinale europea ed è normale. Abbiamo un grande stagione, dovremo mantenere questa mentalità sempre".