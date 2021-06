Di lasciarsi alle spalle la negativa parentesi alla guida del Tottenham e di rigettarsi nella mischia con la sua nuova avventura alla guida della Roma. E- il raduno è fissato per il prossimo 6 luglio -Mentre procede la trattativa con l'Arsenal e col diretto interessato per rinforzare il centrocampo con l'arrivo di Xkaha, il club giallorosso confida di, estremo difensore classe '88 attualmente impegnato all'Europeo col Portogallo,che nella Capitale non ha mai convinto fino in fondo e che sta ultimando il periodo di riabilitazione dalla lussazione alla spalla subita nella semifinale di Europa League contro il Manchester United. Mourinho ha deciso di puntare sull'usato sicuro, su un elemento che conosce molto bene essendo, oltre che connazionale, assistito a sua volta da Jorge Mendes e avendo maturato una certa esperienza anche in ambito internazionale. I contatti col Wolverhampton, al quale Rui Patricio è legato fino a giugno 2022, proseguono e; l'accordo col numero uno è stato invece già raggiunto, sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.Missione decisamente più semplice per lo svedese, reduce dal prestito all'Everton e protagonista in positivo anche con la Svezia ad Euro 2020. Nelle settimane passate, i Toffees avevano manifestato il desiderio di riscattarlo defininitivamente, poi il terremoto Ancelotti e la sua complicata sostituzione hanno rallentato l'operazione.- E' un caso ancora aperto invece quello relativo a: acquistato nell'estate 2019 per circa 24 milioni di euro e con un contratto fino al 2024, l'ex Betis Siviglia non vanta al momento tutti questi estimatori e,Il rischio di veder deprezzato e svalutato un investimento tutt'altro che risibile è forte e per questo motivo. Granada, Barcellona e Marsiglia le opzioni emerse negli ultimi giorni.