Il portiere della Roma Rui Patricio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad in Conference League:



“Domani sarà una grande serata davanti ai nostri tifosi e spero ci aiuteranno a vincere. Contiamo sui tifosi e li ringrazio per il loro appoggio, speriamo che domani possa essere una grande serata.”



SUL RENDIMENTO DEL REPARTO DIFENSIVO - “E’ un lavoro che viene dalla scorsa stagione, è ovvio che dobbiamo sempre migliorare. Stiamo prendendo meno gol, è merito di tutti e dobbiamo continuare a crescere”.



SUI CLEAN SHEET NEL 2023 - “Quest’anno abbiamo tenuto la porta inviolata in diverse partite. L’obiettivo è vincere, dobbiamo continuare così, le critiche fanno parte del lavoro e della vita, l’importante è che le critiche non ci distraggano dal nostro obiettivo”.