Rui Patricio meglio di Alisson, anche se solo nei numeri. Dopo un avvio positivo con tre clean sheet nelle prime quattro giornate di campionato contro Salernitana (0-1), Cremonese (1-0) e Monza (3-0), il portiere giallorosso aveva bisogno di una serata senza subire reti. Ieri ha tenuto la porta inviolata per la 27esima volta da quando veste la maglia della Roma (19 clean sheet in campionato, 7 in Conference e 1 in Europa League) come riporta uno studio condotto da ForzaRoma.info. Il portoghese ha superato proprio il mostro sacro Alisson nel numero totale di clean sheet ottenuti in giallorosso. Il brasiliano si era fermato a 26 in 66 partite, Rui ha fatto meglio con una presenza in più.