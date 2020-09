Walter Sabatini, ex diesse della Roma, ha rilasciato un’intervista per la Repubblica in cui affronta il tema del calciomercato post-coronavirus e anche la situazione che riguarda la Roma dopo il passaggio di proprietà ai Friedkin, con il ritorno di Francesco Totti. Di seguito le sue dichiarazioniZero. È subbuteo. Calcio ballilla. Una tristezza infinita. Ho sempre lavorato per la gioia della gente, quando ho provocato dolore o mortificazione sono stato male. Senza il godimento del pubblico, è solo una perversione. Ovviamente, si deve.Depresso. Si fanno solo scambi per le plusvalenze. Qualche grande operazione ci sarà, Milik, Dzeko o Suarez, ma la fascia intermedia non esiste. Due colpi straordinari li ho visti: McKennie alla Juventus e Miranchuk all’Atalanta.Non l’ha fatto, ma mi ha fatto piacere la reazione dei romanisti a quell’ipotesi.Dipende da quanta voglia di lavorare ha Totti.Una palude. Come comparsa Totti non ha senso. O ha un incarico importante e ci si mette con lena oppure meglio che continui a fare quel che fa.No perché le linee di Baldini non sono mai state propriamente euclidee.Un allenatore. Sono stato fortunato: Garcia lo presi a mosca cieca, dal Lille. Mi pigliavano tutti in giro: ha fatto 85 punti e il record di vittorie.