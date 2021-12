Due rinforzi di livello a gennaio potrebbero aiutare José Mourinho a raggiungere l'obiettivo quarto posto, con due ruoli su tutti da rinforzare: il centrocampo e la fascia destra. Il nuovo compagno di reparto di Cristante e Veretout potrebbe essere Florian Grillitsch, centrocampista 26enne dell'Hoffenheim, che potrebbe partire per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. La Roma è in pressing sull'entourage del centrocampista, che piace a Mourinho anche per la sua duttilità: in stagione ha giocato sia da centrale di una difesa a 3, sia da mediano. Sarebbe l'acquisto perfetto: low cost, giocatore di qualità e funzionale.