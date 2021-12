Sfuma Tolisso per le italiane. ​Soprattutto per la Roma da tempo alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Mourinho. Diversi profili sono stati valutati nelle ultime settimane tra cui quello di Corentin Tolisso, centrocampista classe '94 del Bayern Monaco. Sulle tracce del nazionale francese però si è inserito negli ultimi giorni anche il Real Madrid. Nagelsmann lo considera fuori dal progetto bavarese e l'entourage del giocatore sembra aver già trovato un accordo con il club spagnolo e fa trapelare come il trasferimento sarebbe alle fasi conclusive.