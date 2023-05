Dopo l’euforia per aver conquistato la finale di Europa League, la Roma di José Mourinho torna a concentrarsi sul campionato, alla ricerca di una vittoria che manca da oltre un mese e con l’obiettivo di rimanere agganciata al treno per il quarto posto. Di fronte, la Salernitana, a cui manca davvero poco per raggiungere la salvezza aritmetica. Secondo gli esperti non ci sono dubbi sull’esito del match, dato che il segno «1» viene dato in entrambi i casi a 1,47, mentre il «2» oscilla tra 6,80 e 7,50. Il pareggio, invece, si gioca tra 3,95 e 4,40. Tra le altre giocate, il No Goal vale 1,68 volte la posta giocata, nettamente in vantaggio rispetto al Goal, a 2,07, mentre c’è un po’ più di equilibrio tra l’Under, a 1,83, e l’Over, a 1,92. Tra i risultati esatti, l’1-0 e il 2-0 viaggiano a braccetto a quota 6, seguiti dall’1-1 a 8.